南韓總統尹錫悅今天在印尼舉行的東協峰會中表示，所有威脅國際社會和平、與北韓的軍事合作都應立即中止，這番言論被認為是針對正積極發展與北韓軍事合作的俄羅斯。

韓聯社引述南韓總統辦公室提供資料報導，尹錫悅今天在印尼雅加達舉行的第24屆韓、東南亞國家協會（ASEAN）峰會非公開會議中做以上表示，強調所有聯合國會員都有義務遵守安理會制裁北韓的決議，不應與北韓進行違法武器交易等。

尹錫悅雖未指明特定國家，但近期外媒不斷報導北韓領導人金正恩可能訪問俄羅斯，商議軍武交易等事項，加上俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）日前表示會考慮與北韓進行聯合軍事演習，尹錫悅這番言論將這類行為明確指為「違法行為」，明顯是對俄方動態的強烈牽制。

尹錫悅說，北韓的核、飛彈不只對朝鮮半島及印太地區和平造成嚴重威脅，也是對國際（核武）非擴散體系的正面挑戰，「在國際社會為促使北韓達成完全非核化的努力上，也需要東協持續助力」。

今天與會國包括除緬甸外的9個東協成員及觀察員國東帝汶，為爭取這些東協夥伴支持，尹錫悅提出多樣合作承諾，包括強化在國防、資安、毒品、恐攻等跨國犯罪的合作，並表示為維護南中國海域的和平穩定，將在海洋法執行上提供協助，擴大與東協的聯合軍演合作等。