大官方微信公眾號「公安部刑偵局」消息，大陸公安部和雲南省公安廳組織部署下，西雙版納公安機關依託邊境警務執法合作機制，與緬甸相關地方執法部門開展聯合打擊行動，9月3日一舉打掉盤踞在緬北的電信網路詐騙窩點11個，抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人269名。

其中，中國籍186名、緬甸籍66名、越南籍15名、馬來西亞籍2名，幕後金主、組織頭目和骨幹21名，網上在逃人員13名，包括1名潛逃19年的命案在逃人員。現場查獲電腦、手機、手機卡、銀行卡和詐騙話術腳本等一大批作案工具。目前，中國籍犯罪嫌疑人已移交中方，公安機關將徹查其違法犯罪事實，依法予以嚴懲。

今年以來，緬北涉我電信網路詐騙犯罪多發高發，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動，嚴重侵害中國人民群眾財產安全和合法權益，廣大群眾深惡痛絕。大陸公安部對此高度重視，全面加強對緬北涉中電信網路詐騙犯罪的綜合研判，認真分析詐騙手法類型，查清詐騙窩點和人員情況，蒐集固定犯罪證據。

近期，公安機關偵查梳理出一批緬北涉中違法犯罪線索，相關詐騙窩點主要涉及冒充領導熟人、虛假投資理財、冒充電商物流客服等詐騙犯罪，關聯大陸全國電信網路詐騙案件1100餘起，涉案金額1.2億元人民幣。在充分掌握犯罪事實和證據基礎上，大陸公安部部署指揮雲南公安機關加強邊境警務執法合作，聯合緬甸相關地方執法部門成功打掉上述詐騙窩點，狠狠打擊了詐騙分子囂張氣焰，形成強大震懾。

大陸公安部有關負責人表示，當前電信網路詐騙犯罪特別是緬北涉中電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻複雜，公安機關將進一步加大打擊力度，堅決維護人民群眾生命財產安全。同時，積極會同相關部門進一步完善責任制度，形成協同打擊治理合力。

針對群眾報警反映其親屬被困境外情況，公安機關將在充分調查基礎上，加大對外交涉和解救力度，最大限度保護其人身安全和合法權益。特別是部分被困人員在境外遭受非法拘禁等情況，公安機關將加強警務執法合作，敦促有關國家和地區執法部門加大工作力度，嚴懲犯罪分子。對於出境從事電信網路詐騙活動的人員，公安機關將依法查清其出境過程和境外活動情況，如構成偷越國（邊）境、詐騙等違法犯罪的，將追究法律責任。