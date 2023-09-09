消防局派出14車29人含9名潛搜人員、2名空拍機人員到場，未發現失蹤者。（圖／民眾提供）

消防局派出14車29人含9名潛搜人員、2名空拍機人員到場，未發現失蹤者。（圖／民眾提供）

今（9）日下午15時許，新北市瑞芳1名82歲的陳姓老翁與妻子在基隆河釣魚，沒想到12點左右活動結束、收拾裝備準備回車上，卻意外失蹤，嚇得女兒趕緊報案。警消獲報後派出人員前往搜尋，目前仍未尋獲。

據了解，82歲的陳姓老翁與78歲葉姓妻子今日上午相約在基隆河釣魚，2人釣魚的地點距離不到50公尺，12時許釣完魚，葉女看見丈夫收拾釣具、返回帳篷，等她到達時卻不見丈夫蹤影，才趕緊向女兒求助，通報119。

消防局表示，今日下午15時許接獲報案，新北市瑞芳區蛇子形路底有民眾失蹤，消防局派出金山中隊、瑞芳、瑞亭、金山、橫科、社后及秀峰共14車29人含9名潛搜人員、2名空拍機人員到場，未發現失蹤者，現場水深1至3米，立即兵分三路，由一組人員進行岸巡，第二組下水進行搜尋，並調派潛水重裝人員，第三組利用空拍機進行搜尋。但入夜後仍未尋獲，搜救工作待明10日上午8時繼續進行。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：民眾外出至溪河從事水域休憩活動，儘量結伴而行，如發生緊急危難案件，應立即撥打119或110報案，讓救援單位能第一時間投入能量進行協助。