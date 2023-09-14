利比亞東部洪患災情慘重，死亡人數恐達2萬人。聯合國（UN）轄下世界氣象組織今天表示，倘若預警系統和緊急應變機制運作得當，利比亞龐大的罹難人數大多原本可以避免。

法新社報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，利比亞的協調機制若能運作得更好，死亡人數應該會大幅減少。

世界氣象組織並預警，其他飽受衝突蹂躪的國家，其預警系統也面臨類似的危險缺陷。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在瑞士日內瓦告訴媒體記者，利比亞的預警系統若運作得當，「緊急應變單位就可以進行人員疏散，大多數的死傷就可以避免」。

利比亞東部週末爆發海嘯規模的突發性洪災，至少已奪走4000條人命，還有成千上萬人失蹤，恐怕凶多吉少。

塔拉斯表示，缺乏天氣預報和相關資訊傳播，以及缺乏針對預警展開行動，是造成利比亞這次洪災死傷慘重的一大原因。