台中市衛生局長曾梓展今天前往大賣場突擊稽查，現場抽驗水產品帶回實驗室檢測輻射值。（張亦惠攝）

日本自8月24日起將核汙水排入海洋後，台中市政府堅持以市民健康為優先，衛生局長曾梓展今1日前往大賣場突擊稽查，現場抽驗水產品帶回實驗室檢測輻射值，把關食安。

曾梓展、農業局主祕陳柏宏等人率隊前往大賣場抽驗市售水產品，並檢視貨架上的食品標示是否完整，抽驗後隨即帶回實驗室，利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標。

曾梓展表示，8月24日開始，日本將核汙水排入海洋，市府非常關注，根據原能會說法，因為潮流緣故，大約要一至兩年才會到台灣，但每天吃的水產品，很多來自於日本進口，因此特別關切日本水產品有無遭受汙染，現階段會以稽查日本水產品為主。

現場抽檢疑似有一件不符合規定，曾梓展表示，抽檢的品項外包裝印製含北海道產生乳，內容物業者標示製造商原產地是日本福島，初判應是鮮乳原料來自北海道，由位於福島的業者製造生產，因此標示為合格。

中央去年解除日本福島等5縣食品輸台禁令時，台中市率全國之先購置純鍺偵檢器，因應日本排放核汙水，檢驗量能從1年600件提升至900件。（張亦惠攝）

中央去年解除日本福島等5縣食品輸台禁令時，台中市率全國之先購置純鍺偵檢器，因應日本排放核汙水，檢驗量能從1年600件提升至900件。（張亦惠攝）

中央去年解除日本福島等5縣食品輸台禁令時，台中市率全國之先購置純鍺偵檢器，可檢驗碘131、銫134 及銫137的輻射核種，為核食嚴格把關。衛生局指出，去年9月啟用至今，已完成853件日本食品（含87件水產品）檢驗，結果均符合規定。目前台中市的檢驗量能約1年600件，為了此次日本排放核汙水，市府將量能提升最大量能為900至1000件。

市府強調，市民健康優先，市府已跨局處動員組成聯合專案小組，啟動「加強水產及日本食品輻射監測」專案，由農業局針對漁港、魚市場及漁會等前端源頭場域加強漁獲抽檢，衛生局針對實體及網路販售的水產品及日本食品加強檢驗。