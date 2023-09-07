日本8月24日將「核處理水」排放入海，台日協表示已向日方溝通，若發現排放過程與原計畫不同，或檢測出核輻射超標，就會要求日本立刻停止排放。

台灣日本關係協會表示，台灣另已建議日方，將福島核處理水排放議題納入台日原能會的年度對話機制中。

日本福島核處理水排放入海引發國內多個環保團體疑慮，台灣日本關係協會今天說明指出，已從台北、東京代表處雙重管道向日方表達台灣的立場，若在日方排放過程中，發現跟日本原計畫有所不同，或在排放後，經台灣自行檢測發現周邊海水核輻射超標異常，就會向日本反映，要求日本立即停止排放。

台日協表示，台灣對於核處理水排放的相關立場，日方表示認同沒有意見。

台日協表示，台日目前在海洋議題有2個會議，一是台日海洋事務合作對話，另一是台灣原能會與日本原能會年度對話機制，台灣有提案建議，以後每年定期會議可把福島核處理水排放議題納入，例如國際原子能總署（IAEA）檢測結果都能納入會議討論。

台日協說，日方基本上持正面態度，但因此議題涉及跨部會協調，目前日方正在跟相關部會協調中，有結果會通知台灣。