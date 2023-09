韓國二代男團近日接連來台,以刀群舞聞名的「TEEN TOP」,時隔4年將來台舉辦演唱會,4位現任成員天地、Niel、Ricky、創造對於要來台見Angel(官方粉絲名)表示激動又期待,這次將推出台灣限量周邊商品,購買周邊商品者還有機會可以參加簽名會,期望和台灣粉絲度過幸福的時光。

TEEN TOP在7月帶來出道13週年新專輯《TEEN TOP [4SHO]》,想對粉絲們傳達要一直在一起的約定,也包含了對Angel的感謝和一路以來的支持。先前他們透過「Teen Top Re-cording Project」請粉絲們選出想要再聽到的 TEEN TOP 名曲,最終第一名由〈Missing You〉拿下,該首歌也重新錄製收錄到新專輯中。除了將帶來多首經典歌曲,他們也將首度在台帶來今年發行的新歌舞台。

「2023 TEEN TOP CONCERT IN TAIWAN “we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE”」將於10月21日在Zepp New Taipei舉辦,門票將在9月24日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。

演唱會票價為一樓座位區NT$4600/二樓座位區NT$ 4200,另將推出限量VIP套票組NT$5600 (含價值NT$ 4600一樓座位票券乙張、一對一擊掌福利券乙張以及 VIP 專屬工作證、VIP 專屬掛繩),購票粉絲還有機會在10月7日可使用1元加購合照(十人一組)、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等。更多相關活動訊息請洽希林國際官方臉書查詢。