台中57歲的王姓糖尿病患者，因左下肢潰瘍逾15年，多年來求醫未見改善，造成他信心盡失，足不出戶且自我封閉。王男今年求診衛生福利部豐原醫院，經檢查發現動左下肢動脈血管嚴重阻塞，在進行繞道手術治療3個月後，終於讓15年傷口癒合。

王姓男子有高血壓、糖尿病、慢性腎臟病等疾病，因左下肢潰瘍逾15年，每次下床伸直時，傷口疼痛難耐，求醫多年均未見改善。王男今年因傷口疼痛收治豐原醫院整形外科，當專科護理師換藥時，發現他總是以毛巾遮臉，家屬才道出這段故事。

王男的兒子指出，15年來，父親因左下肢糖尿病傷口，長期躲在房間足不出戶，經常以毛巾遮臉，沒信心、脾氣不好、自我封閉，只好改由母親賺錢養活全家，全家氣氛也變得很低沉。

經豐原醫院血管外科主任張耀中診斷後，發現王男左下肢動脈血管嚴重阻塞，原本病人一度想放棄，經多方恊調溝通，安排左下肢膝膕動脈繞道手術，術後動脈血流灌注恢復良好，在配合高壓氧治療後約3個月左右，傷口癒合良好。

王男看見15年的傷口終於癒合，他重拾信心，開始有了笑容，也願意與人互動，改變15年來不說話的習慣，他也向專科護理師說，會慢慢改掉愛生氣的脾氣，家庭才能圓滿和諧。

豐原醫院指出，台灣目前公立醫院，尤其是衛生福利部所轄，一直肩負公醫責任，雖然全民健康保險已開辦28年，但王姓患者此次住院並無使用特殊敷料，但效果卻令人滿意。