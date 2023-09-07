日本眾議院表示，議長細田博之今天上午感到身體輕微不適，下午至醫院檢查身體後，住院接受預防性治療。醫院診斷結果顯示，細田身體不適跟腦部血管有關。

日本TBS電視台報導，醫院檢查完細田的身體後，判斷立即住院接受預防性治療較適宜。

細田今天中午還跟訪問日本的烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）會面，但下午就取消跟美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的會談。

細田今年7月也曾在東京的住家內感到身體不適，被緊急送醫。