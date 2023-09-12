前Rakuten Girls成員沐妍（鄒沐妍）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，目前是樂天桃猿隊專屬主持人，在球場上的專業表現備受球迷和粉絲們肯定，近日她向球團告假，透露因為身體因素決定休息一下，健康狀況引發不少人擔憂，對此她也解釋病況。

沐妍11日在Instagram發文，表示當天球賽告假一場，並道謝「感謝 ABY大大友情相挺幫忙分擔，我會在轉播前為你尖叫的」，她也透露請假原因，「左腳不知道什麼原因痛了4天，最嚴重的時候是腳尖碰到地板連踩都還沒踩下去就痛到不行，吞了2顆eve 才稍微減緩，昨天還是驅車南下到新竹工作，沐爸看了擔心今早立刻陪我去看醫生，照了X光，還好骨頭沒事，所以暫時推測是肌肉拉傷，除了貼藥膏固定就是吃藥，外加讓腳多休息」，沐妍表示會盡量減少走動，看看能不能好轉，但目前小腿和屁股有些痠痛。

沐妍坦言：「沒機會跟大家見面有點可惜，但我好好休息看看9/15能否健康出現在大家面前，今天就用前幾天在球場拍的照片為大家加油囉」，Rakuten Girls副隊長曲羿暖回「姐妹好好休息～」，不少粉絲也紛紛留言「早日康復」、「好好養傷喔寶」、「身體重要」。

沐妍近日接受採訪，透露處於單身狀態，她表示喜歡個性有點活潑陽光的男生，想法正面樂觀，願意溝通傾聽的人，工作態度積極，穩重有想法；至於現實面的經濟條件，她直言「最好有房有車」，重要的一點是「愛我，包容我的個性跟缺點。」