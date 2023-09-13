總統大選各種民調滿天飛，前立委郭正亮13日在《下班瀚你聊》節目中直言，侯、柯在不同機構所做互有領先，但郭台銘墊底的趨勢都沒變，更驚爆「1位女神」真的曾受邀當其副手，但也難撼動大局。主持人黃暐瀚則斷言，郭董當選機率是0。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據《美麗島電子報》總統大選第35波追蹤民調，在三腳督方面︰賴清德39.7％、侯友宜20.2％、柯文哲18.3％。侯友宜變侯老二，柯文哲變柯老三。比較可怕的是賴清德，為39.7％，打蛋打了一個禮拜都沒有用，他繼續上揚。而在四腳督戰局︰賴清德39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1％、郭台銘8.1％；因為郭台銘最近新聞不多，開始下滑。

郭正亮13日網路節目《下班瀚你聊》中爆，民眾黨最新內參民調，賴清德以29.2%位居第一，柯文哲21.4%居次，侯友宜則為13.8%，郭台銘則以12.7%是吊車尾，但郭正亮也忍不住說，「郭台銘的民調沒有那麼高，所以侯友宜要談的還是柯文哲，不是郭台銘，郭台銘的搭擋都不知道找到哪去？」而主持人黃暐瀚也強調，「各家民調都不太一樣，不過所有民調都是賴清德第一，郭台銘都第四，這是目前的狀況」。

但郭董還選得下去嗎？郭正亮和黃暐瀚都不以爲然，至少連副手很難產生。講到這裡，郭正亮突爆出「還有一個越傳越像真的，就是賈永婕，賈永婕可能還在想，但她真的有被郭台銘邀請，這個真的有，林志玲是假的，賈永婕這個是真的」。

但主持人黃暐瀚坦言，「我真的不是很刺激、很期待誰是郭台銘的副手，因為他今天不管找誰都不會撼動這一局，當選的機率0」。