到底癌症患者用健保身分住院做自費標靶藥真的是為「必要性的住院」？已是醫界、保險界與保戶之間的大哉問。

CTWANT記者詢問一名醫師如何看待此案，「實在是很怕公親變事主！」透露出他們心中的憂心，「這幾年新興許多標靶藥物，有些癌症患者使用其他藥物效果有限，才會建議使用，住院觀察是否有過敏、抗藥性等，也是有其需要，但也不希望因此被健保署調查，甚至惹上官司。」

確實，根據台灣全癌症病友連線的揭露，許多癌症患者提出保險遭到拒絕理賠案例，有病友光是金融消費評議中心就跑了十來次，上法院訴訟的更不計其數，還聽到癌友轉述：「保險公司甚至要求病友跟醫師說，可不可以縮短療程？」而讓癌友對其所投保的醫療險失去信任感。

有癌友跟CTWANT記者說，「多數醫師是發揮專業與同理心！」「其實，保險公司以『非必要性住院』拒絕理賠保戶的醫療金，不是只針對癌症患者，而是廣泛的罹患疾病的保戶，是不是也凸顯『住院』的定義，是否有符合醫療科技的演進潮流變化。」

根據CTWANT調查，近期暴露健保署盤查癌症病人兩天一夜以健保身份住院，開立自費癌症用藥之案，非一日之寒，早在今年初，保經業務員圈即傳出有中小型壽險公司對於此類理賠做調查，5月多個病友團體間陸續傳出醫院行政管理層面也在做了解，而到8月下旬全癌連看到癌友提出醫師遞給的紙條後，警覺事態嚴重，才決定公開此事，讓各界正視此存在已久的窘困。

台灣全癌症病友連線希望透過健保署、金管會保險局、壽險公司的商議，協助癌友尋找更好更有能力負擔的治療與藥物。（圖／報系資料照）

全癌連秘書長齊秀惠接受CTWANT記者採訪時表示，口服型標靶藥物是這五、六年來推出的新藥，由於劑型的改變，用藥時不需再住院，便少了一般醫療險「不住院不理賠」的理賠金。目前健保署長石崇良也表示會儘快催生「癌症基金」及加速審查新藥流程，且檢討健保制度，這對於只有健保的癌友來說是一項重大正面樂觀消息。

至於有投保醫療險的癌友來說，齊秀惠以自己也是癌友身分與CTWANT讀者分享說，「我自己有重大疾病險與實支實付住院險，在接受治療時，也會常與我的醫師、保險業務員討論，我的商業保險可以如何幫忙補足在健保無給付下的財務風險轉移，讓自己可以有餘力好好做治療。」

「石崇良署長本身也是癌友，他提出的想法也很切實，醫師依病情需要診斷住院治療，並非是為了保險，但隨著醫療科技技術進步，許多疾病的住院手術有很多改為門診雷射手術，而癌症住院化療也因標靶口服新劑型藥物而無須住院就可治療，去卡在『住院必要性、非必要性』的癥結點，而衍生了許多理賠爭議案。」齊秀惠感慨地說。

齊秀惠也進一步說，目前全癌連已彙整癌友面臨的狀況，將發文給健保署提出建言，希望健保署能協助金管會、保險公司能重新檢視「住院」的定義，且考量醫療醫護人力短缺，檢討是否可採取類似他科的日間病房而有「門診化療室」、「化療留院觀察病床」等的1天住院，便於癌友日後可以順利申請住院理賠。

「像是免疫型細胞治療可能會引發過敏等併發症，就有癌友接受1周治療後而離世，確實很嚴重，也確實有住院觀察之需要，並非口服型藥物就可以無須住院回家服用藥物即可，希望健保署、金管會等相關單位能夠考量。」齊秀惠說。

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