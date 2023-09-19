世衛統計，新冠肺炎（Covid-19）現蹤全球已將近4年，已奪走至少695萬條人命。美國媒體報導，不少醫師發現，近來新冠肺炎患者的常見症狀出現特定模式，一般會有3大症狀依序出現，症狀沒有以前那麼嚴重，主要侵犯上呼吸道，與普通感冒的差異愈來愈難區分。也有醫師提醒，每次重複感染新冠肺炎均會增加長新冠風險，切莫忽視。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）16日報導，新冠肺炎典型症狀如乾咳、味嗅覺喪失等已不若以往常見，輕症患者主要病徵都在上呼吸道。紐約市西奈山醫院（Mount Sinai）急診醫師艾亭（Erick Eiting）說：「現在看到的患者，有嚴重鼻塞，不時打噴嚏，通常會有輕微喉嚨痛，典型症狀與以往不同。」最先出現的往往是喉嚨痛，接著是鼻塞。他經手的急診患者幾乎人人都有輕微症狀，「若剛巧做了篩檢，才有辦法確認感染的是新冠病毒」。以前很常見的腹瀉症狀最近也很少見。

英國透過智慧手機App Zoe收集自行通報者症狀的「Zoe新冠肺炎症狀研究」得到的數據也呈現同樣趨勢，Omicron變異株自2021年最後幾個月成為主流病毒株以來，最常見的初期症狀就是喉嚨痛，失去嗅覺的症狀則未若以往普遍，住院率比2021年夏、秋兩季也見下滑。

美國俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）臨床學者麥康希（Grace McComsey）則說，部分患者自述有「前所未見的喉嚨痛」，等到鼻塞症狀一出現，喉嚨痛感就好了很多。

NBC邀請醫師說明新冠肺炎症狀演變。

也有醫師指，部分新冠肺炎患者發生鼻塞症狀時也伴隨頭痛、疲倦、肌肉痠痛、發燒、發冷或鼻涕倒流而引發咳嗽，但咳嗽並非主要症狀。麥康希表示，疲倦與肌肉痛通常持續好幾天，鼻塞有時會長達好幾個星期。近來她診治的患者僅約10%至20%會有味嗅覺喪失症狀，大流行初期比例達60%至70%。

受訪醫師均表示，現在需要入院的患者已經不多，就算掛急診的也很少病到必須住院，許多患者無須服用Paxlovid等抗病毒藥物或接受其他治療即可康復。

加州聖約瑟夫醫療中心（Providence Saint Joseph Medical Center）急診醫師戴諾（Michael Daignault）說，尤其自今年7月病例小幅增加以來，出現上呼吸道症狀（咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、發燒、發冷）的年輕人，99%回家以支持療法休養即可。住院患者較為年長，有脫水、食慾不振、虛弱、疲勞等症狀。美國CDC統計，75歲以上長者住院率最高，其次為6個月以下嬰兒與65至74歲，今年1月以來住院患者多數未接種雙價疫苗加強針。

本月發布的一項研究指出，長新冠（long Covid）比例已漸下降。不過，擔任美國國家衛生研究院長新冠調查員的麥康希觀察，長新冠病例仍然存在，心率過快、運動不耐是最常見的症狀，她強調，每次感染都會增加長新冠的風險，切莫因為近來症狀相對輕微而掉以輕心。