1名黃姓男子去年在網路上與一名少女小美聊天，未料雙方卻發發生口角，黃男竟然1人分飾2角，以第三人身份騙小美黃男因輕生，目前在加護病房急救，但情緒不穩，需要小美拍裸照跟自慰片安撫情緒，少女為了救人竟信以為真拍片傳給對方，事後才發現受騙，立刻報警提告。一審黃男和解，獲判刑3年8月，高院改判黃男2年徒刑、緩刑4年，可上訴。

根據判決書，黃姓男子111年5、6月間用通訊軟體和小美聊天時，雙方發生口腳，黃男便利用假身分，稱自己是黃男的好友，誆騙黃男因為和她吵架輕生獲救，目前在加護病房，但黃男仍舊想不開，想看小美自拍的裸照與自慰影片安撫情緒。

未料小美信以為真，為了自己歉意，而且擔憂黃男病情，竟然自拍裸片傳給假分身，叮囑要傳給黃男，還特別交代分身「你不能看喔！」但事後小美發現黃男根本沒有輕生送醫，單心自己裸片外流，氣得報警提告，。

審理時黃男辯稱，自己沒有騙小美自拍，只是他不想跟小美聊天，但小美不斷騷擾，所以假冒分身騙自己輕生，需要看裸照跟自慰片，想藉此讓小美打斷聊天念頭，想不到小美自己就把自拍片傳來，他看完就刪掉，絕沒留存或外流。

一審法官認定，黃男不停用「他說」等第三人稱語氣，誤導少女以為自己是跟黃男的朋友交談，真正目的就是騙少女自拍不雅片，考量黃男已賠償和解，判他3年8月徒刑。

但黃男不服上訴，高院法官則認為黃男是「引誘」少女自拍，改依《兒少條例》引誘使少年製造猥褻行為之影片、改判黃男2年徒刑、緩刑4年，可上訴。

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