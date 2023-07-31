在家善終是許多台灣人的期盼，但據健保署統計，絕大多數病人的最後人生都是在醫院度過，住院安寧、安寧共照比例合計達8成，僅2成病人在家、機構死亡。面對少子化趨勢，衛福部規劃逐步將重心轉移至居家，9月將擴大居家整合照顧計畫。衛福部長薛瑞元表示，希望推動「Hospital at home」，讓原本需要在醫院使用的管制藥品、抗生素帶到家中使用。健保署已在密切與食藥署合作，研議提高管制藥品的可近性，預計明年上半年開始試辦。

安寧療護分3種，包括在醫院的住院安寧、安寧共照，以及在社區的在宅安寧居家、機構安寧居家。根據健保署統計，目前絕大多數病人都是在醫院走完人生最後一哩路，住院安寧比例高達70％，安寧共照10％，在宅16％、機構4％。

健保署長石崇良日前接受本報專訪時指出，人口老化趨勢下，老人增加，醫療需求就會增加，未來不能把臨終病人都往醫院送，而應將重心轉移至居家。2015年，台灣15～64歲工作人員達高峰，此後就一直往下，人力短缺將成定局，政府不能一味蓋醫院、加病床，否則人要從哪裡來？居家安寧將是一大重點。

有鑑於此，健保署預計在今年9月擴大居家整合照顧計畫，力拚讓居家安寧的給付與醫院相同，做到「Hospital at home」（在宅住院）。薛瑞元今出席公開活動時透露，居家醫療方案已經推動好幾年，把醫療服務送到病人家中。過去的適用對象除了就醫不便的長者之外，還有使用呼吸器的病人，有很多人都屬於末期病人，因管制藥品的管理非常嚴格，導致推動起來並不順利。

薛瑞元表示，或許是診所居家醫療團隊的醫師沒辦法開立管制藥品，或是診所對管制藥品的管理沒有申請到可以儲存的資格，健保署都在盡力克服中。目前國際都希望推動在宅住院把家裡當成醫院，原本需要在醫院中施打的管制藥品、抗生素，可以帶到家裡使用。石崇良今進一步指出，健保署正與食藥署合作，會將管制藥品的開立納入會議，研議如何提高可近性，原則是要讓醫院安寧病房能做的事，在家中也能做到，預計明年上半年開始試辦。