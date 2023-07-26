根據民間習俗，以前許多家長面對小孩生病時，往往對藥物拒之千里，反而是拿著所謂治萬病的符咒，燒化成水餵食小孩。日前，就有一名網友在Dcard上抱怨，指稱5月大的女兒近幾日一直拉肚子、不吃不喝，後來看醫生診斷是腸胃炎並建議寶寶住院觀察。未料，該名網友的婆婆卻拿著求來的符咒，堅持要她給寶寶擦澡、喝符水，未料病情愈加嚴重，讓她氣得想離婚。

原Po強調，女兒因為腸胃炎甚至連奶也喝不下，婆婆卻說只要喝下符水立即能夠見效，就連她請老公委婉轉達「護士說連水都不能喝」，婆婆反倒指責護士不懂。最後，婆婆來院3天仍然堅持給寶寶喝符水，令原Po忍不住抱怨「原本正常3、4天即可出院，結果一禮拜過去卻還沒出院」，甚至因為婆婆氣得想和老公離婚。

原Po表示，就算在Dcard上和網友抱怨完但還是感到很不爽，而她也認為自己應該要和老公說「等婆婆快升天，也不用去醫院，用符水給她喝就好」。

對此，網友紛紛於底下留言回應，「請保護好自己的孩子呀，你婆婆還敢直接來醫院給小孩喝符水，請直接把水搶過來倒掉或潑她臉好嗎」、「拿符水潑婆婆吧，根本被惡魔附身了」、「等婆婆感冒燒一堆金紙把她灌下去」。

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