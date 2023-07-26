不少民眾到醫院看病，對於非必要留存收據通常拿到後就丟了，奇美醫院統計，扣除保險或申請補助所需，約7、8成民眾對於紙本收據需求低，奇美醫療體系8月1日起將在各院區推動電子醫療收據，減少傳統紙本列印，推估每月可節約10萬張收據列印，減少碳排量381公斤。

奇美醫院指出，這項全國首創電子醫療收據歷時一年多研發，成功以Hash code加密驗證技術運用於電子醫療收據，8月起在奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院施行，具備安全性、可驗證性HashCode加密驗證技術，未來還可擴充加值，運用於各類醫療文件。

奇美醫院院長林宏榮指出，2012年起配合財政部推動「綜所稅扣除額單據電子化作業」，以電子資料交換上傳本院醫療收據及退費明細，過往需要紙本醫療收據為報稅憑證的需求因此大幅下降，許多保險公司也逐漸開放接受電子憑證辦理單純的理賠申請服務，奇美醫院開始思考紙本醫療收據全面電子化可行性。

奇美醫院行政副院長鄭天浚指出，觀察發現不少民眾來醫院看診後，並不會拿走收據或是隨手丟垃圾桶，不見得會帶回家，未來醫療收據全面電子化，需要收據的民眾仍可搭配醫院自助繳費機或醫指付繳費方式，返家後自行下載醫療收據電子檔，一方面可避免紙本單據遺失困擾，另一方面也提升繳費作業的服務效率，也減少民眾在醫院停留時間，降低感染風險。

鄭天浚表示，預計全面上線後，每月約可節約10萬張收據列印，減少碳排量為381公斤，每年減少碳排量4.572公噸。且為了鼓勵民眾與奇美醫院一起響應氣候變遷守護行動，8月至明年1月就醫後，無論是臨櫃、使用自助繳費機或醫指付繳費，未列印紙本醫療收據者可獲1次抽獎機會，每月抽出500元禮卷10名、200元禮卷40名，當月未中獎人可累積至次月抽獎機會，並於明年1月加碼2000元禮卷5名，鼓勵大家響應。