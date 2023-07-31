注意力不足過動症的孩童情緒調節能力較弱，容易產生學校適應、家庭互動等問題，使父母常介入孩童的行為，導致親子間關係緊張。台北市政府衛生局指出，家有過動兒的父母要更有耐心，適當的教導他們學習「控制和處理情緒」，父母學習無條件的愛、包容和溝通等教養策略，讓過動兒可以在愛與被了解的環境下成長，改善親子關係。

中華民國過動兒協會創會理事長，同時也是過動兒的母親何善欣指出，民眾對過動兒及其家庭仍存有許多錯誤認知，如過動是因後天教養和家庭教養導致的，過動兒長大就會好等迷思，事實上注意力不足過動症（ADHD）是與腦部神經發展異常有關，治療方式需持續經由醫療、家庭及學校三方共同攜手合作。

何善欣也以親身照護的經驗，分享6大招教養策略，包含第1招，充實相關知識、真正認識ADHD，審慎判斷資訊正確或有效性，才能有效地協助過動兒；第2招，成為爭取孩童資源的守門人，涉獵可信的資訊來源，為孩子做最佳的判斷選擇和資源配置；第3招，建立生活秩序感，結構化的環境和可預期的生活節奏可幫助安定孩子的心和行為。

她說，第4招，幫助孩童累積成功經驗，過動兒需要更多的輔導、協助和紀律，建立自信心和成功經驗的累積很重要：第5招，建構健康的生活習慣，可降低不良飲食習慣、睡眠障礙、意外腦部外傷、抽菸或喝酒等健康風險：第6招，照顧自己、適當休息，建置支持網絡，讓身體、心理、精神及社會各方面保持平衡，才能陪伴過動兒走長遠的路。

衛生局表示，教養過動兒是極大的壓力和挑戰，需要給予主要照顧者更多的關懷與支持，除醫療及學校專業人員提供適當的諮詢及相關照護資訊，亦需要社會大眾多加理解與包容，共同營造友善環境，以降低主要照顧者向外尋求幫助的疑慮。