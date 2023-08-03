安妮穿尼泊爾傳統服飾。（伊林提供）

安妮展現她的好廚藝。（伊林提供)

安妮在當地購買40雙鞋捐給孩子們。（伊林提供)

俄籍伊林藝人安妮日前趁工作空檔，前往尼泊爾首都加德滿都3周，此行除旅遊觀光，最重要是帶著物資，探視當地偏鄉學校及寺廟需要幫助的小朋友，傳遞愛心做公益。安妮說，這一趟她感觸很深，內心已計畫明年農曆新年，要再去一次，希望提供更多幫助。她也發現很多孩子們，喜歡音樂和舞蹈，愛跳舞的她，期望也許5年後可以去尼泊爾當地開設舞蹈學校，教小朋友跳舞。

雖然安妮去的學校位居偏遠山區，但她發現，孩子們很喜歡韓國女團BLACKPINK，有些同學為了能聽懂BLACKPINK的採訪影片，認真學習英文。安妮在當地跟小朋友一起跳BLACKPINK的舞蹈，也秀出自己的單曲MV給孩子們看，同時教大家跳舞，氣氛歡樂。

安妮出發前準備了許多餅乾零食，另外在當地買鞋子、筆記本、糖果等，分送給小朋友，有中餐丙級執照的她，也下廚與大家分享她的廚藝。在尼泊爾期間，她早出晚歸，有些寺廟及學校很偏遠，車程一趟就需2、3小時，安妮說，當她知道小朋友其實很需要鞋子時，就去市場採購40雙鞋，當地老闆得知她是做公益，還打對折售出，一起做愛心。

出國總不忘拍照的安妮，也到當地觀光景點拍攝很多漂亮照片，做為旅遊的回憶。她開心說，雖然是雨季，很幸運看到喜馬拉雅山的壯麗風景，因她也對歷史文化感興趣，也參觀過去王室的住處，及加德滿都3間寺廟，收穫滿滿。