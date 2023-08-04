新北市安溪國中「讀冊柑仔店」以數位化管理，線上平台可直接查詢相關福利資源，為在地學生提供完善的支持。教育局長張明文今（4）日出席開幕儀式，並頒贈感謝狀，感謝商家攜手提供在地學生多元的服務資源，期望未來網路平台上線後，「讀冊柑仔店」能提供多元即時的服務。

教育局表示，三鶯樹區不少弱勢家庭的孩子，常因家庭經濟因素無法得到較好的經濟支持及學習環境，學校社工師自發聯繫社區中的咖啡店、服飾店、配鏡行等商家，透過在地力量，讓弱勢家庭孩子能獲得資源。

經由學校社工師與在地商家長期努力，目前服務的範圍包含經濟補助、非經濟補助、生涯方案等多種類型，至今已協助89位弱勢學生與家庭，經濟補助逾73萬元的，更讓22位學生可以佩帶合適的眼鏡。

學校社工師督導蘇迎臨表示，讀冊柑仔店是「照顧一個孩子，需要一個村莊力量」的具體實踐，以配鏡資源為例，當家長一同參與的過程中，能了解到視力矯正的重要性。

1名國小學童就讀幼兒園時須矯正視力，但是媽媽不瞭解近視及配鏡，加上配鏡價額昂貴，所以孩子始終未能佩戴眼鏡。升上國小後，透過學校社工師及在地眼鏡行的合作，店家以低於市場的優惠價格，讓他終於能戴上合適的眼鏡。

教育局表示，學校社工師連結在地商家照顧弱勢家庭的孩子，開發便利的數位化資源整合平台，成為當地學生穩定就學的力量。

新北教育安溪國中視力眼鏡