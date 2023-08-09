疫後國際觀光市場回溫，高市府觀光局近日率領觀光公協會等20名業者，共赴馬來西亞參加觀光行銷推介會及B2B商談會，更領先全台加碼端出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上旅客至高雄住宿1晚並到指定景點，最高可獲5000元補助，盼爭取更多大馬旅客訪高。
高市觀光局長高閔琳帶領高雄市觀光協會、旅行公會、旅館公會、民宿發展協會、東高雄觀光產業聯盟、觀光工廠協會、旅宿、餐飲、伴手禮等20名業者，向近百位大馬觀光公協會、旅遊業者及線上線下媒體，行銷高雄山海河港與城市觀光新亮點，更鎖定傳統華人圈及潛力無窮的穆斯林市場，規畫魅力十足體驗遊程和穆斯林友善環境。
高閔琳指出，這次以「高雄，食在好玩｣為行銷主題，從食的角度結合米其林星級、台式傳統食堂、異國風味料理餐館以及必吃在地小吃；搭配城市特色亮點，設計亞灣輕軌遊、東高茶湯行、藍色海波浪、閃亮明星愛店、夜遊微醺地圖、觀光工廠學遊、老街美食散步和宗教心靈洗滌、穆斯林友善等，囊括食宿遊購行和各種體驗活動的2023全新亮點遊程。
高閔琳更提到，這次高雄領先全台加碼端出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上旅客至高雄住宿一晚並到指定景點，平日（周日至周四）補助5000台幣、假日（周五、周六及國定假日）補助4000台幣，吸引現場業者、媒體高度關注及熱烈詢問。
此外，農業局也分享獲獎無數的金牌農業社區，新年度特色農產及農業體驗遊程；再搭配3組高雄職人展攤、聞名東南亞的美食作家陳靜宜、大馬網紅「飛常好玩」等，充分展示高雄得天獨厚的觀光條件及資源，精彩內容大獲好評。
馬來西亞出境旅遊同業穆斯林協會（MATTA）監事會主席許光標表示，期盼高雄到馬來西亞辦觀光推介會已有多年。高雄的城市規畫比台北更為優越，先進的城市形象並能與山海河港等多樣景點相融合，這使得高雄成為馬來西亞旅客絕佳的旅遊目的地。
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