高市觀光局與航空、旅館民宿、觀光工廠、旅行社等相關業者聯手向馬來西亞當地公協會與相關業者成功行銷高雄。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局長高閔琳與三大國際航空公司代表，共推高雄觀光。長榮航空馬來西亞分公司曾世杰總經理（左一）、中華航空馬來西亞分公司唐崇建總經理（左二）、星宇航空馬來西亞分公司徐健文總經理（右一）。（柯宗緯翻攝）

疫後國際觀光市場回溫，高市府觀光局近日率領觀光公協會等20名業者，共赴馬來西亞參加觀光行銷推介會及B2B商談會，更領先全台加碼端出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上旅客至高雄住宿1晚並到指定景點，最高可獲5000元補助，盼爭取更多大馬旅客訪高。

高市觀光局長高閔琳帶領高雄市觀光協會、旅行公會、旅館公會、民宿發展協會、東高雄觀光產業聯盟、觀光工廠協會、旅宿、餐飲、伴手禮等20名業者，向近百位大馬觀光公協會、旅遊業者及線上線下媒體，行銷高雄山海河港與城市觀光新亮點，更鎖定傳統華人圈及潛力無窮的穆斯林市場，規畫魅力十足體驗遊程和穆斯林友善環境。

高閔琳指出，這次以「高雄，食在好玩｣為行銷主題，從食的角度結合米其林星級、台式傳統食堂、異國風味料理餐館以及必吃在地小吃；搭配城市特色亮點，設計亞灣輕軌遊、東高茶湯行、藍色海波浪、閃亮明星愛店、夜遊微醺地圖、觀光工廠學遊、老街美食散步和宗教心靈洗滌、穆斯林友善等，囊括食宿遊購行和各種體驗活動的2023全新亮點遊程。

高閔琳更提到，這次高雄領先全台加碼端出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上旅客至高雄住宿一晚並到指定景點，平日（周日至周四）補助5000台幣、假日（周五、周六及國定假日）補助4000台幣，吸引現場業者、媒體高度關注及熱烈詢問。

此外，農業局也分享獲獎無數的金牌農業社區，新年度特色農產及農業體驗遊程；再搭配3組高雄職人展攤、聞名東南亞的美食作家陳靜宜、大馬網紅「飛常好玩」等，充分展示高雄得天獨厚的觀光條件及資源，精彩內容大獲好評。

馬來西亞出境旅遊同業穆斯林協會（MATTA）監事會主席許光標表示，期盼高雄到馬來西亞辦觀光推介會已有多年。高雄的城市規畫比台北更為優越，先進的城市形象並能與山海河港等多樣景點相融合，這使得高雄成為馬來西亞旅客絕佳的旅遊目的地。