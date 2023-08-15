高雄市交通局表示，站西路以及中山建國路口和九如博愛路口將自18日晚間10時起封閉，預計19日中午12時優先開通九如博愛路口，20日中午12時再開通中山建國路口，站西路則到21日清晨6時開放通行，呼籲用路人提前改道行駛。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市交通局表示，因應站西路永久路型切換工程，部分公車佔位暫不停靠。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄車站站西路永久路型切換工程將於18日晚間10時許展開，屆時九如博愛路口、站西路、中山建國路口將陸續封閉，並於19日中午12時優先開通九如博愛路口、20日中午12時開通中山建國路口，站西路則預計於21日清晨6時前完工通車；高雄市交通局呼籲，博愛路南下的用路人需提前改道，並且公車部份站點暫不停靠，站東路則正常通行。

交通局指出，原貫通南北兩側的中博高架橋，在2021年3月拆除後，由雙向6車道的「臨時站西路」提供串連南、北兩側交通的服務；2022年10月底站東路通車後，臨時站西路封閉北上3車道，恢復為南下單行。

交通局表示，此次針對站西路至永久路型進行施工調整，完成站區道路系統最後一哩路工程，永久站西路完工後，將比照站東路提供站區接送及串聯南北交通的服務，並維持三車道配置與站東路「配對單行」，分別服務北上及南下車流，行經站區設有臨停接送區，方便旅客接送服務。

交通局提醒，站西路永久路型切換工程，將進行道路鋪面刨鋪，站西路以及中山建國路口和九如博愛路口將自18日晚間10時起封閉，預計19日中午12時優先開通九如博愛路口，20日中午12時再開通中山建國路口。

另外站西路整段則預計於21日清晨6時前完工通車，請原利用博愛路南下的駕駛朋友，改道至中華、民族、自由復興、自立等南北向替代道路通行，或中正路、七賢路、十全路等東西向替代道路通行。

交通局指出，因應站西路施工道路管制影響，高雄車站周遭行經公車路線將進行改道，部份站點暫不停靠，影響站位已提前張貼改道公告，施工期間並於熱門站位加派人力導引民眾至替代站位搭乘，請民眾搭車前先確認搭乘站位。詳細資訊可上交通局官網、臉書、iBus app查詢，或洽各公車業者服務電話及官網。