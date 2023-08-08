老翁累癱坐在人行道旁，女警見狀趕緊帶回派出所休息。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老翁平安返家後，弟弟頻頻向員警表達感謝。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄83歲陳姓老翁日前想到台中市拜訪友人，從前鎮區住家前往高雄車站搭火車北上，但途中走了5個多小時，後來因體力不支，癱軟坐在高雄車站人行道上歇息。當時有女警值勤時發現陳翁，擔心有異上前詢問，但由於陳翁有重聽，無法與女警溝通，女警只好先將他帶回派出所休息，並循線聯繫家人，幫助陳翁返家。

6日晚間6時許，三民第一分局長明派出所女警許茹鈺準備值勤疏導交通時，發現陳翁獨自一人癱軟坐在高雄車站人行道上歇息，因適逢上下班尖峰時段，車流量大，許茹鈺擔心陳翁有異，立即上前關心詢問。

但許茹鈺詢問陳翁時，卻發現陳翁有重聽，聽不太清楚許茹鈺詢問內容，而許茹鈺見陳翁非常疲憊，於是請同事協助，先將陳翁帶回派出所休息。

據悉，許茹鈺發現陳翁隨身帶著一本小電話冊，連絡上陳翁住在北部的姪子，姪子向許茹鈺表示，陳翁與弟弟2人居住在高雄前鎮區，但陳翁弟弟亦年事已高且為瘖啞人士，無法正常溝通，於是許茹鈺透過書寫方式交流，向陳翁詢問地址、離家原因。

經過一番交流，原來陳翁是打算是拜訪住在台中的友人，當天上午出門先去住家附近診所看醫生，再打算步行到高雄車站搭火車至台中，不料因走了長達5個小時，早已體力不支累癱在人行道旁；後續許茹鈺得知地址後，請同仁協助護送陳翁返家休息，陳翁姪子與弟弟得知員警暖心之舉，頻頻向警方表達感謝之意。