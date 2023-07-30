世界警察消防運動會賽事在7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，來自台北市政府警察局的女警王令樺，參加女子健美健體及比基尼項目，為我國摘下雙金，其實她已經是第5次參加，早已是跆拳道比賽的常勝軍，利用下班時間、自費從事健力、舉重，回家已是凌晨時分。

警員王令樺37歲、警專25期畢業，2012年參加警政署儲備師資班第2名畢業，2013年調任台北市政府警察局中正第二警分局擔任員警常訓助理教官至今。

王令樺4歲跟隨亦是跆拳教練的父親學習跆拳道，學生期間參加國內舉辦之跆拳道比賽獲獎無數，並以跆拳道專長保送警察專科學校就讀，畢業後於2011年年至2017年間共4次代表臺灣警察參加世界警消運動會，並拿下連續4屆的跆拳道金牌。期間亦有比空手道品勢、運動後射擊等皆有獲得金牌、銀牌等佳績。

王令樺第5次參加世界警消運動會，但因跆拳道項目被取消無法發揮長才，故只能比其他項目，像健美、健力、跳遠、腕力、撐竿跳等項目。

王令樺因熱愛運動，並也好奇於身體的極限，所以除了身體力行外，更不斷地自己花費參加許多民間社團有關於人體運動方面的課程，例如：健力、舉重、壺鈴運動等。為了精益求精，王令樺共花費找尋並上了健力三項運動、舉重2個運動項目，目前還報名參加壺鈴的研習。

王找了認識的健力教練贊助ㄧ組器材供同仁使用，並自己多次將自己所學的運動帶員警體能訓練中，平時是利用下班時間自費找教練上課，常因練習健力、舉重，回家也常是凌晨時分。