第三次參加世大運的中華跆拳道女將馬婷霞，今天在成都世大運女子73公斤以上級4強賽0比2不敵地主中國選手徐蕾，無緣闖進金牌戰，獲得銅牌。

馬婷霞在2019年拿坡里世大運對打女子團體賽中與其他選手聯手摘下金牌，這次16強賽踢退巴西選手，8強賽又擊敗美國選手。

馬婷霞4強賽碰到地主中國選手徐蕾，第一回合1比4落敗，第二回合攻擊仍無起色，最終1比4，直落二敗陣，留下一面銅牌。