女警當場回電，用流利的英語踢爆詐團真面目，詐團也隨即將宋男封鎖、消失。（高市鹽埕分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄73歲空軍退役的宋姓男子上網結識一名外籍女子，女子稱委託朋友帶東西回國，但包裹卡在桃園國際機場，急需6萬元報關費用。宋男戀愛腦沖昏頭，拿著現金跑到銀行要匯款時遭行員識破報警。員警到場直接撥打女子Line電話求證，流利的英語嚇得詐團趕緊掛斷電話，宋男也才驚覺差點被詐騙。

鹽埕分局偵查隊10日下午接獲五福四路某銀行報案，稱一名男子欲匯錢至可疑帳戶，七賢路派出所隨即派員到場了解狀況。

宋男向警方表示，5個月前在網路上認識一名外國女性朋友，2人不時噓寒問暖，感情逐漸加溫。女子某日稱有委託朋友帶東西回國，但包裹於桃園國際機場無法通關，需6萬元報關費用。宋男一心想幫忙，不疑有他，便前往銀行欲匯款。行員發現，對方指定帳戶曾被通報疑似可疑帳戶，立刻報警處理。

警方到場詢問宋男，宋男表示從未見過該名女子，對方只說有急需。警方反問「沒看過人你還相信她！」，明顯是詐騙手法。宋男一度不信員警，蘇姓女警見狀，直接透過宋男的手機、撥打對方聲稱的仲介電話，全程使用流利英文與其交談，詐團驚覺被識破，立即掛電話，宋男傳訊也再不回應。

宋男驚覺自己受騙，才向員警坦承自己在網路上與詐團談戀愛，女子前日突然表示要來台灣見宋男一面，但需支付6萬元給仲介人才能放行，他被戀情沖昏頭、差點上當受騙。

鹽埕警分局呼籲，詐騙集團常常佯稱自己長居國外，以寄送的包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。民眾有疑慮，可先撥打165反詐騙專線及110諮詢，避免上當受騙。