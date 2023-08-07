新竹縣北埔鄉71歲陳姓老翁，5日颱風天開車到山區巡視水源地失蹤，家屬搜尋未果請村長報案，警方陪同家屬上山搜救，最終在深山中途約1公里外斜坡上找到人，陳翁用客語向警方說「他不讓我走！」

竹東分局北埔分駐所所長林嘉鴻表示，5日晚上8時許接獲外坪村村長楊文國通報稱，陳姓老翁於下午2時許獨自開車前往山區巡視水源地，人即失去訊息，因陳翁未帶手機，家屬搜尋未果，請楊村長向派出所報案。

該所員警偕同楊村長和家屬上山找人，為把握救援的黃金時效，即與線上巡邏警力趕至觀音仙水會集後出發搜救，在水源地出口旁，發現老翁所停放的轎車，眾人隨即往山區搜救。

由於當天颱風過境山區下陣雨，地面濕滑且坡度落差極大，導致員警於搜救過程中多次滑倒，渾身沾滿泥濘，最終在深山中途約1公里外斜坡上找到陳翁。

所幸，陳翁並無明顯外傷，僅有少量失溫、脫水狀況，員警詢問發生何事，陳翁用客語向警方稱「他不讓我走！」在眾人合力攙扶下，將陳翁帶下山返家。