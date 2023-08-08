經警方發動搜山協尋找到老翁，其子女聽到尋獲父親的消息後，頻向警方及熱心民力感謝。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

卡努颱風外圍環流為中部山區帶來災情，台中一名70多歲的陳姓男子日前到太平山區訪友，未料返家時山區忽然下起滂沱大雨，竟在頭汴山區產業道路「刁車」，經其女兒打電話報警，警方冒雨入山搜索6小時才在產業道路山溝發現其座車，老翁全身淋濕坐在駕駛座瑟瑟發抖。

太平警分局頭汴派出所日前半夜12點多接獲1女子報案，稱「父親於山區迷路且車子輪胎卡在山溝內無法脫困，請求警方協助。」原來陳姓男子下午從烏日出發到太平山區訪友，回程遇暴雨，視線不佳，雖用導航仍迷失在山區產業道路，還「刁車」，女兒連繫不上父親相當焦急才報警。

頭汴派出所所長林冠宇獲悉後，試圖聯繫陳姓受困男子，惟山區收訊不佳且外面仍大雨不斷，經透過定位系統約略得知在山田路某產業道路內。

當下，林冠宇與所內多名員警分頭摸黑入山搜尋，起初經2個多小時未果，再聯繫當地協勤民力賴姓小隊長發起第2波搜尋行動，終於在清晨6點多發現陳姓男子座車且車輪亦卡在山溝內，經員警上前查看時，當時男子已全身溼答答的瑟縮在車內，幸好員警先行將其帶返派出所梳洗，並提供熱食供其果腹，避免體力耗盡。

在派出所內著急等待的女兒，一聽到尋獲父親的消息後，頻向警方及熱心民力感謝，直呼「謝謝您們！大家真的辛苦了。」

太平分局表示，目前受天候影響，山區容易有暴雨發生的機率，如要進入山區或至危險管制區域，應隨時注意天氣狀況並確實遵守相關管制規定，以策安全。