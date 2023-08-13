投85縣道搶通讓都達與德鹿谷部落村民終於可以不再繞道。南投縣政府提供

20年被土石流沖垮4次的南峰加油站也清理完畢準備恢復營業。南投縣政府提供

卡努風災重創南投縣，造成仁愛鄉道路毀損、交通與電力中斷致停班5天、停課10天，信義鄉也一度因為道路遭豪雨沖毀停班停課半天，歷經積極搶修道路與學校路基與設備，南投縣政府傍晚宣布，明（8／14）日全縣恢復正常上班、正常上課。

卡努颱風重創南投縣，超大豪雨夾帶來大量土石流沖毀道路、掏空路基，導致台14縣沿途的知名景點清境農場被迫關園停止營業，連縣政府與清境觀光協協會籌辦多時的「清境天空步道開放夜間導覽」一連三周的套裝行程都被迫延後，原本正值旅遊住房旺季的清境旅宿業者慘遭退房，苦不堪言。

台14縣首先搶通後，台電人員進入災區恢復電力與電訊後，縣府宣布9日仁愛鄉恢復正常上班，但因24所學校遭豪大雨沖刷受損，暫時停止上課；歷經中央地方攜手持續搶修主要聯外道路道路投89、投83、投85搶通，學校初步復建工程持續進行，南投縣政府也宣布14日南投縣全縣恢復正常上班、正常上課。

卡努颱風重創南投致災今天進入第10天，縣府今天也統計這次卡努重創南投到今天為止的災害統計，包括農作物受災面積已達967.14公頃，農損金額1億6525萬元，另即日起到19日受理災區災民現金救助申報，預估辦理現金救助金額約需1億5918萬元。

另目前南投仁愛因風災受損的幾條主要聯外道路包括台14線、投89、投85等道路都已經陸續搶通，目前也無人員受困，全縣將逐漸恢復正常生活。