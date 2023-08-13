仁愛分局巡佐李志中與消防局合力救出受困廬山溫泉區的新加坡，還貼心帶他們到超商填飽肚子再送其搭車前往機場搭機返國。仁愛分局提供

新加坡這對新婚夫妻是消防弟兄以繩索吊掛救出。民眾提供

隨著南投仁愛鄉進入重建階段，救災期間暖心的故事也隨著傳出。南投仁愛分局就揭露這次風災中，消防弟兄以繩索救出一對台灣廬山度蜜月卻受困廬山的新加坡新婚夫妻，仁愛分局接力協助護送兩夫妻搭車前往機場返國，將台灣最美的風景在這次風災中表露無疑，也堪稱是最棒的國民外交！

仁愛分局指出，廬山地區這次受到卡努颱風連續降雨的影響，造成多處道路地基淘空中斷，一對30歲新加坡新婚夫妻於8月初至臺灣度蜜月，到廬山當天竟遭遇卡努颱風來襲，受困在廬山溫泉區，擔心返國機票將屆卻仍身困路基他線交通中斷的溫泉區，急忙對外求助。

該局在8月7日接獲通報後，巡佐李志中隨即配合消防單位前往救援，途經遭土石流淹沒的崎嶇道路，還有暴雨中路面湍急泥水等困難，最後終於抵達救難區，在當天16時經消防人員架設繩索，成功將新加坡夫妻救出，經到霧社派出所提供熱食稍作休息後，再由李志中駕車送至埔里搭車前往高鐵臺中站前往機場，幫該夫妻當天順利搭機返回新加坡。

對於警方的救援及協助，新加坡夫妻相當感動並表達最深的謝意，稱讚台灣員警面對這次天災，充分展現警方的專業能力以及臺灣濃濃的人情味，是最棒的國民外交。

仁愛警分局分局長林文智表示，卡努颱風造成仁愛鄉許多聯外道路柔腸寸斷，維護民眾生命財產安全是身為人民保母的員警的責任，面對災區聯外道路陸續打通，也不忘呼籲民眾上山前隨時注意天氣預報，颱風來臨前若無必要請勿前往山區活動，保護自身安全，也可減少不必要的損失。