南投縣府員工踴躍團購災區仁愛鄉盛產的高山菠菜164台斤，讓災民好感動！（南投縣政府提供）

南投縣政府積極協助遭卡努颱風重創家園的仁愛鄉民盡速重建家園，恢復正常生活。（南投縣政府提供）

卡努颱風重創仁愛鄉，災民家園殘破農田流失，還要面對正值盛產農產品銷售無門的困境。南投縣政府表示，除了協助災民與社福團體媒合農產品銷售，也主動號召縣府員工，發起「仁愛鄉災區農產品團購活動」，第一波團購就是正值盛產期的水蜜桃與菠菜，希望以實際行動直接幫助災區農民。

目前正值仁愛鄉高山蔬果水蜜桃、菠菜盛產之際，農民搶收的蔬果卻因風災道路不通、家園重建無法運送到山下銷售，南投縣參議、同時也是仁愛鄉救災指揮官簡青松聽到農民的心聲，立即跟新聞及行政處副處長陳平洲反映，促成縣府各局處發起災區蔬果團購地一團成團的美事。

這場由縣府自行發起「幫助災區災民賣菜賣水果」的團購行動今天啟動，災民以產地價直銷給縣府的員工，其中水蜜桃一盒8顆裝、3盒只要1000元，剛採收的高山波菜1.5台斤只要100元，第一波縣府員工團購在今天中午截止，明天訂購蔬果就產地直送到府，縣府員工也發揮熱情與愛心，踴躍響應訂購。

經統計，「第一波團購開團不到一天，光民政處跟新聞處就訂了118盒水蜜桃跟164台斤菠菜，訂購金額達6萬元！」員工說「既可以幫災民銷貨，還可以吃到產地直送的新鮮水蜜桃跟菠菜，何樂不為？」

縣府表示，第一波災區蔬果團購如反應熱烈，將請災區農民盤點栽種的蔬果再開團，幫災民銷售當地蔬果，讓災民可以無後顧之憂清理復建遭風災重創的家園，早日恢復正常生活。

南投縣政府災害應變中心今天仍維持二級開設，縣府持續協助災民進行家戶環境清潔與土石清運，其中主要道路的台14線72.8K（南豐驛站）－79.2K（霧社）路段，因已提前完成路基缺口緊急搶修作業，16日晚間起已解除夜間施工管制，恢復通行；而投83線及投89線，則仍維持18時至隔日7時封閉管制，投85線則是18時至隔日6時封閉管制。

至於橋樑部分，埔里守城橋因斷裂無法通行，武界新橋因橋面凹陷封閉仍管制通行。