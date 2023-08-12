農業部農村發展及水土保持署南投分署分署長傅桂霖頒發獎狀給參加水保繪畫比賽得獎的小朋友。曾雪蒨攝

小朋友參加水保宣導活動之外不忘在九九峰動物樂園內賞玩動物。曾雪蒨攝

不吐政治口水，農業部農村發展及水土保持署與南投縣政府今天在九九峰動物樂園舉辦「水保動森派對日」活動，新任南投分署長傅桂霖今天出席該活動指出，卡努颱風重創仁愛鄉，極端氣候下，卡努颱風可以在2天內下了800多公厘的雨量下在仁愛鄉，相當於台灣全年1／3的雨量就在兩天下完，呼籲全民記取這次教訓，中央地方齊力防災，共同保護我們的家園。

卡努颱風重創南投仁愛鄉，也讓這場中部年度最大型的水土保持教育宣導活動備受矚目。這場由農業部農村發展及水土保持署南投分署與南投縣政府共同辦理『水保動森派對日~~嗨翻南投 水保九九』活動及「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫頒獎活動，現場約有3000多名民眾參與。

農業部農村發展及水土保持署南投分署傅桂霖分署長表示，感謝南投縣政府多年來共同致力於水土保持及教育宣導工作，為了讓民眾能夠更了解水土保持的重要性，故以戶外教育資源共享與實際行動支持，導入教育專業的系統知識、以多元豐富的體驗學習方式，達到人人愛護水土資源的效益，因此，特別選定園區開發重視水土保持的場地，做為活動的場域，同時也體現實務教學的宣導效益。

為了能豐富活動的內涵，現場設置了40多來自南投縣的優質產業宣導攤位，展示多元農村特色產業發展成果與宣導教具，透過實體展示與闖關體驗呈現給民眾。現場更準備豐富的摸彩獎品及1000多份的闖關禮，除了有趣好玩的水保知識闖關活動外，也有多項好禮送給大家，有得玩也有得拿，讓活動不但充滿樂趣也充滿教育意義！