高雄地區早晨旺盛對流導致地區發生強降雨，高雄市長陳其邁與林欽榮副市長第一時間分別前往各地視察積淹水狀況，並指示交通局、警察局交通大隊加強通勤尖峰交通疏導工作，水利局加強防汛應變作為，請環保局、民政局等巡檢側溝積淹水情形，以改善瞬時強降雨對市民朋友的衝擊。

陳其邁視察高雄早晨強降雨造成多處積水狀況。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

陳其邁表示，以一般高雄市在三民東區的防洪設計的標準大概到65毫米左右，還是在我們積水的雨水整體一個系統可以處理的範圍內，所以短期超過65毫米的強降雨就可能會有部分地區的積水狀況，所以我們也指示水利局全力的來監控整個水情與整個水閘門的狀況，也請交通大隊、警察局的同仁要隨時指揮路況，不過現在在高雄市的三民區、鳥松區以及鼓山區，這些積淹水的狀況都已經消退，所以交通也逐漸恢復正常，但是還是要提醒民眾特別注意這幾天的豪雨特報，隨時提高警覺。

陳其邁視察三民區九如高速北上匝道。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

高雄市水利局表示，高雄市今日從凌晨到清晨陸續落下強降雨，正值清晨滿潮時間，導致局部地區發生道路積淹水情形，水利局與環保局、民政局已派員至各淹水點加強巡檢溝積淹水情形，目前監測各區積水已陸續退去。

水利局長蔡長展向陳其邁市長報告十全滯洪池作用狀況，立法委員李昆澤、康裕成議長、鄭孟洳議員與何權峰議員也同行關心。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

市長陳其邁於今早上前往鳥松本館路與球場路口，隨後前往三民區九如路閘道視察積水狀況，林欽榮副市長則前往前鎮漁港查察抽水機運作情形。陳其邁市長至現場要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，也請同仁加強積地區巡檢。因應強降雨發生適逢通勤尖峰時段，陳其邁今晨特別指示，為避免車流行進遲滯造成壅塞，請交通局、警察局交通大隊即時掌握全市交通情形，於各重要路口增派人力，加強交通疏導勤務，以維護民眾通勤交通安全。

林欽榮副市長前往前鎮漁港視察積水情況。（圖片來源：高雄市新聞局提供）

水利局提醒，預估17日(四)到19日(六)受到西南季風影響，瞬時強降雨仍有發生機率，面對極端氣候，市府將會全力解決疏導淹水情形，也呼籲民眾提升防災意識，注意出入安全，做好防災準備。