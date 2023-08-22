針對3次免費青年心理諮商方案，衛福部心理健康司副司長鄭淑心日前受訪時表示，相關預算到今年底共匡列2,880萬，每人每次上限1,600元，最多補助3次、共計4,800元，不過近日傳出，台北市與台中市預約名額已滿；新北市、桃園市、台南市及高雄市預約名額也快速減少。
薛瑞元今天上午出席環境部揭牌暨部長布達典禮，會前受訪時他針對此狀況回應，各縣市分配名額會進一步做調整，目前都在處理這個問題，但預算的確不太夠，後續會評估，能否從其他預算先挪用。
衛生福利部本月初公布，15至30歲族群每年3次免費心理諮商，然上路不到1個月，就傳出有縣市已經額滿，衛福部長薛瑞元今（22）日受訪時表示，預算的確不太夠，要看能否從其他計畫的預算先挪用。
針對3次免費青年心理諮商方案，衛福部心理健康司副司長鄭淑心日前受訪時表示，相關預算到今年底共匡列2,880萬，每人每次上限1,600元，最多補助3次、共計4,800元，不過近日傳出，台北市與台中市預約名額已滿；新北市、桃園市、台南市及高雄市預約名額也快速減少。
薛瑞元今天上午出席環境部揭牌暨部長布達典禮，會前受訪時他針對此狀況回應，各縣市分配名額會進一步做調整，目前都在處理這個問題，但預算的確不太夠，後續會評估，能否從其他預算先挪用。
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