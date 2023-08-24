高雄市路竹園區、橋頭園區、楠梓園區已形成半導體聚落，未來台積電進駐此地更有可能更蓬勃發展，為了顧及從事半導體人員的子女就學問題，高雄市教育局在橋頭新市鎮設立高科實中，預計117年度全面招生，共有1800個入學名額可供在地學子就讀。

高科實中落腳於橋頭新市鎮，提供高雄園區（路竹園區）、高雄第二園區（橋頭園區）、高雄第三園區（楠梓園區）的員工子女、歸國學人子女，以及設籍該校址周圍鄰里的學童就讀，預計115學年度國小部1年級開始招生，117學年度全面招生，共計招收61班約1800餘個就學名額。

教育局表示，為吸引投資並創造在地就業機會，滿足進駐廠商員工子女就學需求，教育局2021年12月即向國科會南科管理局積極爭取比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，歷經1年多努力， 已於2023年8月1日正式成立高科實中籌備處。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育局致力為培育高雄未來人才作準備，配合產業轉型升級、雙語政策、技職教育再升級等政策，已著手優化園區鄰近周邊學校辦學特色，如協助學校爭取相關雙語計畫、與產業合作辦理自動化教育與導入雲端預算技術教學等，並希望透過教育資源共享，完善區域教學資源，讓在地學子有更好教育環境。