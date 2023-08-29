台積電7月時表示該廠可能延後一年到2025年才能啟用，原因包括在美國缺乏有技能與經驗人員。為了重回正軌，該公司將試著為多達500名台灣技術人員取得簽證，以協助該廠的現場施工與培訓。

這引來亞利桑那州工會Arizona Pipe Trades 469 Union的極度不滿，並發起請願要求美國國會拒絕發放這些簽證。

該宣稱代表超過4,000名管道安裝工人、水管工、焊工、通風與空調等技術人員的工會表示，台積電故意曲解亞利桑那州勞動力的技能，並對美國工人最終會被「廉價」的台灣勞動力取代表達擔憂。

台積電則堅稱台灣工作人員赴美，並不會對美國就業構成威脅。

一位在現場施工的管道安裝工人表示：「他們一直說我們在拖慢他們，但他們並沒有提供我們所需的資訊，如果你給我們正確的資訊，我們大多數人都有能力做到」。

這名工入表示，台積電希望用盡可能少的訊息然後盡可能快地完成工作，興建工程延宕「100%是管理問題」。

他以曾參與英特爾建廠的經驗為例，稱「英特爾可以給我一個方案，上面寫著這是我想要你建造的設備、這是最後期限、這些是標準，所有你能想到的一切。但台積電恰恰相反，他們只會丟下一句『建這個』，但我沒有藍圖、沒有規畫。他們基本上假設每個人都知道應如何完成這項工作，但我無法看透你的想法」。

他表示管理問題主要歸咎於台積電和其主要承包商，並透露現場違反建築規範的情況也很常見，這也導致施工進度放慢。他還說美國最危險的工作場所之一就是半導體工廠，因為那裡會有大量的化學品，台積電這些建築完工後，他不會想待在裡面。

這名管道安裝工和一名焊工在接受採訪時都表示，他們在取得完成工作所需的適當材料方面遇到問題。焊工表示，美國工人或任何工人面臨的主要問題在於缺乏材料。有時他不得不等上幾天才能收到他需要的東西。

管道安裝工人表示，我們並不是反對台灣工人或其他事，我們反對的是台積電，台積電才是問題所在。焊工則表示台積電不應該引進更多台灣工人，而是應該將重點放在解決這些問題上。

兩人都表示，他們會堅持下去，因為這份工作的薪酬夠好，但他們希望最終能找到其他工作，管道安裝工人表示，就安全性、品質等各方面而言，這是我們經歷過最糟糕的工作，我認識的每個人都會盡快離開這份工作。

台積電沒有具體回應對於現場管理問題的指控，一名發言人僅表示台積電致力於確保其供應鏈中的工作環境是安全的，工人們都有受到尊重，且我們的運作也謹守對環境與道德的規範。