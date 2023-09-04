桃園市政府4日清晨12點緊急宣布復興區光華國小受海葵颱風來襲，對外唯一道路多處坍塌而停課，而山區風雨擴大導致多處道路不通及停電，後山三光、高義及巴崚國小，也在今天清晨緊急宣布停課1天。市府教育局表示，復興區後山學校有授權校長可視風雨及交通狀況宣布停課與否，而家長及老師們都在前一晚就收到通知，沒有安全上的問題。

教育局副局長賴銀奎指出，光華國小因為停電及通往學校道路多處落石，由市府宣布4日停課1天，而三光及巴崚國小也遇到同樣狀況，都有停電問題，2校校長在3日晚間都已在群組向老師及家長們通知4日停課不到校，且後山學校有大多數學生都是住校，沒有上學交通危險疑慮等問題。

復興區代理區長謝宇軒則說，山區從昨天到今天有數百戶停電，目前都已逐步復電當中，另外有17件道路落石坍方通報，截至今天上午，還剩下7件道路受阻，估計白天都能搶通。而光華國小附近因為被水土保持局列為土石流黃色警戒，為了確保安全，實施預警性封路。