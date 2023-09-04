民進黨立委鄭運鵬。（中時資料照，姚志平攝）

資本額僅50萬、卻能進口8000多萬顆巴西雞蛋，並獲得1.75億元補助的「超思」公司爭議持續延燒。對此，民進黨立委鄭運鵬今（4）日在臉書發文指出，超思公司的資本額會這麼低的原因，是因它是因應缺蛋危機緊急成立的公司，其登記資本額不會放太多錢。

鄭運鵬說，超思公司進口雞蛋的簡單市場機制：1.台灣比較晚缺蛋：鄭運鵬表示，今年初的缺蛋是世界性的，台灣比較晚受到衝擊；2. 台灣市售雞蛋大致能自給自足：之前台灣每天約能生產12萬箱的生活用蛋，不需要進口，所以長期進口雞蛋的公司本來就不多。

3. 平時有在進口雞蛋的，是少數連鎖餐飲與工業用蛋廠，但這次缺蛋，他們早就在國際搶蛋。4. 雞蛋進口要有檢疫條件，合格的進口商即使找到蛋源，政府還要協助通過檢疫，不能在進口雞蛋後，造成台灣更大規模的雞瘟疫情，「這也是困難之一」。

5，借牌進口才是圖利：鄭運鵬指出，在蛋荒期間如果有人有能力協助進口，但沒有公司，他們的方式大致上有2種：首先是趕快成立1家公司來辦理，但這種臨時應急的公司登記資本額一定不會放太多錢，如超思；第二種方式，則是借牌進口，一來本來有在進口雞蛋的少數公司自己就可以協助政府，不需要借牌給別人，二來即使借牌才能幫忙政府進口，也一定會要求借牌人補貼稅額甚至要求利潤，這樣等於是政府圖利該借牌公司，「一定比超思這種自己進口的價格還高」。