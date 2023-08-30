為配合第二季財務報告結果公告，櫃買中心8月以來陸續推出多樣主題「櫃買市場業績發表會」，時序即將進入9月，最後一場次也將盛大舉行。櫃買中心指出，半導體業為臺灣重要科技產業發展一環，同時為櫃買市場中權值比重最高的產業，是櫃買家族主力軍，位居電子產業重要領頭羊地位。

本次邀請的公司有半導體測試介面廠精測、驅動IC封裝及測試大廠頎邦、全球功率半導體元件的領導廠商台半以及高速訊號傳輸介面標準之混和訊號IC晶片之領導供應商譜瑞-KY，歡迎投資人踴躍參與，以掌握公司營運績效及未來產業前景。

此次櫃買中心於SEMI國際半導體產業協會「SEMICON Taiwan 2023」活動中舉辦「櫃買市場業績發表會」，以提升優質上櫃公司能見度及知名度，有助於公司持續發揮堅實的技術實力和豐富的產業經驗，為半導體產業發展打下厚實的基礎，並提供良好互動平台以增進投資人對櫃買市場半導體產業的認識。

櫃買中心表示，本系列六場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」）查詢。