北科大互動設計系師生開發延展實境（XR）作品「跨境現實」（Actualities），透過現場樂器彈奏振動，即時打造與觀眾互動的多重宇宙演唱會，榮獲2023年ACM SIGGRAPH電腦動畫展「沉浸體驗區」大賞。

「跨境現實」由北科大互動設計系碩士生林可凡、周育稚、翁毓翔、互動設計與創新國際專班學生陳怡璇、林靜瑩及助理教授韓秉軒共同設計，在團隊歷經一年的激盪下，吉他手一彈奏，觀眾眼前花兒朵朵綻放、蝴蝶翩翩起舞；木箱鼓一拍敲，煙火即刻施放，隨著節奏而變化。

而觀眾一踏入搖滾區，在背幕中即化身為「小鬼」，線上觀眾也能選擇不同的虛擬分身，對表演者發送愛心、星星等符號。

周育稚指出：「我們透過光學、電容等感測器來抓取現場的表演資訊，觸發不同的特效，即時轉化後，在虛擬世界裡生成另一個數位的版本，讓觀眾在看現場演出時，也能透過不同載體去欣賞不同維度的表演。參加演唱會，變成一場共同創作的盛宴。」

SIGGRAPH展期間，「跨境現實」作品吸引許多國際訪賓體驗，評審團指出：「此作品融合高度複雜的互動，而且使用者不需要學習就能輕易體驗，帶來樂趣，完全體現了沉浸體驗區的核心概念，為沉浸式互動帶來十足的創新。」

韓秉軒表示，作品源自去年與廠商的產學合作案，他所帶領的XR Lab負責開發音樂視覺化的軟體套件，後續加入XR串流技術，並與好樂團合作，「我們想要塑造一個全新的體驗，有沒有一種全新的形式，讓遠距跟現場的觀眾可以共同參與這場演出？如同一場『平行時空』交錯的多重宇宙演唱會。」