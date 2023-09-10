「金曲歌王」王力宏睽違4年，昨(9日)、今一連兩天再度登上小巨蛋，這回歷經離婚風暴，他在台上感觸很深，最後還對歌迷「五體投地」下跪感謝，他唱到一半更衝下台向恩人邱瓈寬告白喊：「我愛妳」。而前妻李靚蕾最近開了Podcast節目，最新一期聊到當年產後憂鬱，坦言曾被長輩逼哭。

王力宏這兩天在台北小巨蛋舉行演唱會，恩人邱瓈寬一路相陪，更受訪表示：「我太佩服他了，他經歷太多事情了，看什麼都正面思考，我是他我真的會很想死」，並透露王力宏前一晚彩排到掉淚，心疼他跌了一跤後越戰越勇。而據《三立新聞網》報導，昨演唱會到了下半場，王力宏背著吉他自彈自唱衝下台，最後在感謝名單提到邱瓈寬，高喊：「我愛妳」，表達這段時間以來的感謝。

邱瓈寬昨受訪讚嘆王力宏內心強大。（圖／中時資料照片）

對於紛紛擾擾，王力宏在台上表示：「至於最近發生的事，你們甚至知道得比我更多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」暗示很多事其實他不一定有做。而前妻李靚蕾最近則在Podcast節目《沉靚時間》接受網友提問，分享自己產後也曾因餵乳問題困擾，長輩不經意的一句話戳傷她，讓看似堅強的她忍不住轉頭掉淚。

李靚蕾回憶當時自己產後3個星期沒有睡覺，狀態不太好，此時聽到身邊出現一個長輩，突然說：「可憐的小寶貝」，暗指李靚蕾餵奶不力，沒有足夠的奶水，讓李靚蕾講著講著忍不住苦笑回憶說，那時生完3星期從未掉淚或心情不好，「我就默默地轉過去流下眼淚」，但過了30秒又振作起來，希望自己可以堅強，並直言：「很多事情我都不記得，但是那個Moment我還是有記得，內心滿崩潰的」，並表示有些人可能講話方式很甜，但說出很傷人的話，自己卻不知道。