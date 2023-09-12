王力宏上周末睽違4年重返小巨蛋，舉辦《ONE一個王力宏》演唱會，面對先前遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，他也首度吐露心聲：「真相不重要，流量最重要」，不過此番話聽在歌壇天后甄妮耳裡卻相當不是滋味，直接在臉書公開嘲諷。

王力宏上周舉辦小巨蛋演唱會，演唱無數膾炙人口的動人情歌，談及過往經歷的風風雨雨，他罕見吐露心聲：「至於最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過甚麼，我自己也是看新聞才知道，真相是不是沒那麼重要？」現場立刻響起熱烈掌聲，接著強調：「真相不重要、流量最重要對不對」，似乎暗指遭前妻李靚蕾指控的種種行徑，根本是子虛烏有。

甄妮發文怒斥王力宏。（圖／甄妮臉書）

歌壇天后甄妮耳聞這番話後，不僅心裡不是滋味，更難以置信這種「台上大放厥詞，台下大聲叫好」的場景，直接點名當天到場朝聖的藝人：「觀眾席裡一片『燦星』，各各有頭有臉有名號，如此狂語，大家還爭相呼應，那我們這些日日為『追求真相』而奔波的人，到底是什麼玩意？」接著怒斥王力宏：「這些話還是出自高學歷的嘴裡，真是不知所謂」。

王力宏的言論不僅惹火甄妮，就連藍心湄聽了都直搖頭，她表示王力宏不該多說話，畢竟可能會在無意間挑釁前妻，接著不忘好言相勸：「不要胡說八道，該說的話、給懂得說的人說就好」。