王力宏今晚在小巨蛋自彈自彈，展現多種才藝。（羅永銘攝）

王力宏五度攻蛋有備而來，歌聲狀態相當好。（羅永銘攝）

徐楓（左）和曾馨瑩在包廂欣賞演唱會。（寬魚國際提供）

「金曲歌王」王力宏今（9日）起一連兩天，在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，暌違4年再度重返小巨蛋，也是他歷經離婚風波後首度公開露面，唱完第一首歌曲〈你不在〉，見到全場歌迷熱烈掌聲與歡呼聲，他當場眼泛淚光，哽咽說：「走著走著，有些人就不在了。但是，你們都在！終於回到家了。」

王力宏感性表示，「台北是我所有的夢開始的地方，也是我出道的地方，今天是我第5次攻蛋，我們在小巨蛋有許多共同的回憶。」他也不忘自我調侃：「至於最近發生的事，你們甚至知道得比我更多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」似乎意指被潑髒水。

他感嘆，真相不重要，流量最重要，明白了人生是一個競技場，「鬥士沒有的權利，我會為愛的音樂，為了愛我的人繼續搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」之後以鋼琴自彈自唱〈Can You Feel My World〉與〈不要害怕〉，展現絕佳狀態，他也期待改編後的〈不要害怕〉，反轉恐懼變成力量與希望。

王力宏重返小巨蛋有備而來，聲音狀態相當好，還準了多項才藝，據了解他今晚共準備了〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉等20首經典歌曲，以及6種樂器，包括鋼琴、鼓、哈琶琴(Harpejji)、小提琴、尼龍吉他、木吉他，贏得全場歌迷喝采。

而王力宏演唱會賓客冠蓋雲集，湯臣集團主席徐楓與鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩都到場欣賞支持。徐楓專程從上海飛來台，自掏腰包購買包廂，和坐在隔壁包廂的曾馨瑩巧遇，曾馨瑩則透露，曾媽媽還是徐楓的影迷，有機會見到偶像，曾媽媽非常開心。