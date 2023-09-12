「金曲歌王」王力宏近期暌違4年重返小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，許多粉絲與圈內好友紛紛到場支持，王力宏在演唱會中突表示：「真相不是那麼重要，流量最重要」，看似重提離婚風波，引得好友藍心湄擔憂可能會引來前妻的誤解，而王力宏演唱後結束後，也發文透露心聲。

王力宏在演唱會中感性表示，台北是自己出道的地方，這也是他第五次攻蛋，而他感嘆最近所發生的事，「你們甚至知道得比我更多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」並感嘆「真相不重要，流量最重要」。王力宏後來檢討自己第一天的話可能會被誤解，第二天（9月10日）說得更清晰「流量不等於真相」，並非鼓吹「流量最重要，真相不重要」。

而圈內好友如陳美鳳、蔡康永、藍心湄現身王力宏的演唱會支持，藍心湄受訪時忍不住表示：「他（王力宏）不要胡說八道，該說的話、給懂得說的人說就好」，還開玩笑表示：「他今天再胡說我就（從包廂）跳下去打他。」這段影片在網路上瘋傳，網友普遍都讚嘆她很有guts。

王力宏11日深夜曬出演唱會與粉絲們的大合照，寫下感謝的字句：「Thank you Taipei. Words cannot describe how much I love you. 謝謝台北。言語無法表達我有多愛你。」許多粉絲看見後，紛紛留言回應道，「謝謝你的音樂給我無限力量，謝謝你一直都在」、「永遠的蓋世英雄」、「王力宏，請你一定要加油喔！」