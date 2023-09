「金曲歌王」王力宏近期暌違4年重返小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會,許多粉絲與圈內好友紛紛到場支持,王力宏在演唱會中突表示:「真相不是那麼重要,流量最重要」,看似重提離婚風波,引得好友藍心湄擔憂可能會引來前妻的誤解,而王力宏演唱後結束後,也發文透露心聲。

王力宏在演唱會中感性表示,台北是自己出道的地方,這也是他第五次攻蛋,而他感嘆最近所發生的事,「你們甚至知道得比我更多,我做過什麼,連我自己也是看新聞才知道的。」並感嘆「真相不重要,流量最重要」。王力宏後來檢討自己第一天的話可能會被誤解,第二天(9月10日)說得更清晰「流量不等於真相」,並非鼓吹「流量最重要,真相不重要」。

而圈內好友如陳美鳳、蔡康永、藍心湄現身王力宏的演唱會支持,藍心湄受訪時忍不住表示:「他(王力宏)不要胡說八道,該說的話、給懂得說的人說就好」,還開玩笑表示:「他今天再胡說我就(從包廂)跳下去打他。」這段影片在網路上瘋傳,網友普遍都讚嘆她很有guts。

王力宏11日深夜曬出演唱會與粉絲們的大合照,寫下感謝的字句:「Thank you Taipei. Words cannot describe how much I love you. 謝謝台北。言語無法表達我有多愛你。」許多粉絲看見後,紛紛留言回應道,「謝謝你的音樂給我無限力量,謝謝你一直都在」、「永遠的蓋世英雄」、「王力宏,請你一定要加油喔!」