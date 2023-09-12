王力宏因在演唱會上重提婚變風波「真相不是那麼重要，流量最重要」，引起外界反彈，藍心湄受訪時還痛批「不要胡說八道」，變臉的畫面在網路瘋傳，事後她發文自嘲「貴婦變潑婦」，一生氣就變醜了。

王力宏9日在台北小巨蛋辦第一場演唱會，透過經典歌曲《你不在》唱出離婚風波後的心聲，他感性表示走著走著有些人就不在，但歌迷都在，接著自我調侃：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。反正真相不是那麼重要，真話也沒有那麼的重口味，流量最重要。」

王力宏在演唱會重提離婚風波。（圖／中時資料照）

10日藍心湄和陳美鳳、蔡康永等人一起參加王力宏的第二場演唱會，受訪時藍心湄先讚美他是厲害的創作歌手，但對於首場演出的某段談話頗有意見，批評：「他（王力宏）不要胡說八道，該說的話、給懂得說的人說就好」，還開玩笑表示：「他今天再胡說我就（從包廂）跳下去打他。」

藍心湄嗆王力宏「不知道自己在說什麼」 喊話再亂講就「跳上台打他」

藍心湄變臉受訪的影片在網路瘋傳，網友普遍都讚嘆她很有guts，而昨（11日）藍心湄轉PO多張自己受訪的影片截圖，自嘲：「你看看～再美也不要生氣罵人，貴婦變潑婦，醜屎惹，我本來很瓢釀（漂亮）的兒，不要生氣、不要生氣，生氣吃虧的是你自己。」並幽默地留言：「週一長輩文啦…希望對正想抓狂的你有幫助。」

女星楊繡惠留言：「我懂心湄姐的性情中人」，藍心湄謙虛地回：「我要向妳多學習」，楊繡惠搞笑地表示：「小的惶恐、請藍教頭賜罪」，其他網友則留言：「不說場面話，真實呈現」、「憋不住啦！說的很好」、「心湄姐什麼表情都可愛」。