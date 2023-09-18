藍心湄身穿近百萬香奈兒服飾。（陳俊吉攝）

周子翔（左起）、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷。（陳俊吉攝）

藍心湄。（陳俊吉攝）

藍心湄、男團Ozone（周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞、李哲言）今（18日）出席「2023粉美賞頒獎典禮」，藍心湄今身穿私藏的香奈兒服飾，總價值逼近百萬。賴佩霞宣布參選2024總統後，陳美鳳也被拱出來參選，藍心湄今對此發表想法。

藍心湄說：「有不同的顏色、不同的聲音出來參選，我覺得這都很好，然後這不管是美鳳姐還是賴佩霞，她們都是非常熱心公益，善良的女性，她們能夠有機會為我們服務的話，都會是我們的幸福」。

她與Ozone重新詮釋她的經典歌曲〈你的電話〉，今稱讚Ozone唱跳表現100分、相當有魅力，周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言6人誰是她的菜？她笑說，「都是我的菜，誰要選擇啊？可以把這些小朋友都帶回家多好」。語畢，她又忍不住爆料跟Ozone工作幾天，發現6人實在太愛鬥嘴，一直為了小事情吵架，就像小學生一樣。