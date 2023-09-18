藍心湄（中）與Ozone出席「2023粉美賞頒獎典禮」。（陳俊吉攝）

藍心湄、男團Ozone今（18日）出席「2023粉美賞頒獎典禮」，藍心湄日前出席王力宏演唱會，針對他在舞台上的「反正真相不重要，流量才重要」言論，氣嗆他別再胡說八道，不然就要衝下台打他。藍心湄今坦言很自責，「我到現在還很討厭我那個死八婆的表情，講人家事情的嘴臉真的很醜」，並透露為此被藍媽媽痛罵一個禮拜。

她說，事發後有打電話給邱黎寬、王力宏解釋，「還好寬姐她很了解我的個性，畢竟我們認識40年，她知道我就是心直口快的人」。今早藍媽媽又跟她說，「你不能以為因為已經這麼老了，以為私底下打電話給阿寬或者是給力宏就能解決，這不是你應該有的態度，你在哪裡闖禍，你就要在哪裡幫把人把這個事情解決」。

藍心湄以此勸戒身旁的Ozone，「這件事情也告訴年輕人，不管到幾歲，我們的人生都會做錯事情、會有出錘的時候，這次心湄姐也是出錘了，但沒有關係，我們去面對，找到對的時間、對的地點、對的人，認真去把它解決。如果光有情緒，是解決不了問題的好嗎」。

最後，她也稱讚王力宏整場演唱會唱的比CD還要好，「他的vocal真的沒有話講，超級無敵棒」，她說看完整場演唱會，相當感動，「他到底身體有多少的東西，怎麼可以這麼爆炸、這麼無敵」。