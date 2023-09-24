天后Jolin蔡依林出道以來推出不少經典歌曲作品，創作能力有目共睹，是許多歌迷心中的女神，近期她在大陸展開「Ugly Beauty 2023世界巡迴演唱會」，吸引無數歌迷朝聖，不過卻有人發現一位歌迷帶著遺照到現場，有網友解釋背後原因，故事讓許多人感到心疼。

日前有網友去看了蔡依林演唱會，並發出現場照片，只見一個座位上放著照片與花籃，疑似是遺照，旁邊座位的歌迷拿著衛生紙掩面，似乎是控制不住情緒，與周遭開心的氣氛格格不入，網友解釋：「蔡依林成都演唱會這一幕令我爆哭，今天看到群裡傳出這張照片，可以說是蔡依林本輪內地巡演十一場中最令人深刻的畫面，前排是歌迷帶著已故歌迷的遺照來觀看共同的偶像蔡依林，可以看到幾位都在擦眼淚，應該是在懷念和已逝故友曾經一起追Jolin的快樂時光，後排的歌迷並不知內情，沉浸在即將開演的興奮心情而忙著自拍」。

留言區有網友補充，照片中的人是蔡依林後援會四川區的會長，因為新冠病毒去世了，這份情誼讓許多人紛紛留言：「看了這個很難過，希望大家一切安好」、「太感人了…友人還帶著他的相片來看，為這樣的友情感動，也為這樣的遺憾落淚，斯人已逝，願活著的人心安，逝去的人有個好歸途」、「他應該很欣慰，他的朋友們並沒有忘記。」、「媽呀，我哭了！」、「一大早也太好哭了」。