大陸近日發布福建對台示範區21條意見，福建省委副書記羅東川今日表示，福建正在研究，怎麼樣讓台胞居住證的應用場景、便利性等方面，達到和大陸身份證一樣的程度，「使用起來要一樣方便」。

大陸12日晚間發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，國新辦14日上午舉行記者會，由中共中央台辦副主任潘賢掌、大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川進一步介紹。

羅東川表示，在支持台胞來閩求學研學方面，目前福建已經開放36所高校對台招生。福建也是全大陸唯一試點開展高校單獨對台招生考試、依據台灣統測成績招生的省份。

羅東川說，目前在福建就讀的全日制台生占到全大陸的1／6，推動70多所高校與台灣110多所高校建立合作協議，達成了200多個合作辦學項目，聯合培養技術技能人才2.4萬多人。

羅東川說，根據《意見》，福建將進一步支持台灣學生來閩求學研學，特別是對台胞子女在閩就讀實行「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」政策。要進一步支持福建高校和科研院所擴大招生台灣學生規模。還要支持兩岸高校開展高水準合作辦學和多元化合作，建設一批兩岸青少年研學基地等措施。

在支持台胞來閩就業方面。羅東川介紹，目前，福建已直接採認台灣職業資格45項，累計吸引台青，以及其他年齡段包括台灣銀髮族在內的台胞，來閩實習、就業創業超過4萬人。

羅東川表示，在此基礎上，將進一步支持在閩各類企業特別是台企聘用更多台灣員工，加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，擴大直接採認台灣職業資格範圍，鼓勵台灣醫師按規定在閩執業，逐步擴大取得國家法律職業資格的台灣居民在閩從事律師職業的執業範圍等措施。

在便利台胞來閩生活方面，羅東川指出，福建大力推進落實台胞台企同等待遇，完善台胞台企公共服務平台建設，暢通台胞參加養老保險、基本醫療保險、辦理住房公積金和保障性住房申請等管道。

羅東川說，《意見》明確擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證在社會面同等便利。「就是使用起來要一樣方便，我們也在研究，怎麼樣讓台胞居住證的應用場景、便利性等方面，達到和身份證一樣的程度」。