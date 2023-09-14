面對日益緊張的台海局勢，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）眾議員與國際政治學者米爾斯海默（John Mearsheimer）博士近日發表重要看法。雖然兩者對於兩岸衝突的可能性評估不盡相同，但都強調了「和平嚇阻」的重要性。對此，國民黨強調和平交流與對話是本黨長期的兩岸政策，各方應重視美國專家看法，特別是民進黨應公開宣示放棄台獨錯誤路線。

國民黨對於米爾斯海默博士的看法表示認同，他認為台灣和美國的首要目標應是「嚇阻」而非戰爭，提醒台灣不應挑釁中國大陸，特別是提及「獨立」這類敏感話題，並建議台灣應該與美國深化合作，強化軍事能力。他還建議台灣與中國大陸增進外交接觸，即使兩者存在競爭關係，也應透過對話緩解緊張。

蓋拉格眾議員則更加重視對岸當前的經濟和人口老化挑戰對台海局勢的潛在影響。他特別警告，台海局勢處於高度危險時刻，如果明年一月台灣總統大選由民進黨勝出，台海情勢更將格外凶險。

國民黨強調，朱立倫主席所一貫倡導的「2D戰略」，即同時「加強國防」（Defense）與「交流對話」（Dialogue），提升國防戰力以達嚇阻效果，同時透過對話降低戰爭風險增加互信。米爾斯海默博士及蓋拉格眾議員的論點與朱立倫主席的戰略觀，邏輯理念相互呼應，更應受到各方重視。

國民黨表示，正告當前執政的民進黨，交流對話是守護台海和平穩定的重要良方，切莫再主張錯誤激進的台獨路線與台獨黨綱，才能確保台灣的和平繁榮，以維護台灣人民的切身權益與安全。